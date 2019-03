Polizei Braunschweig

POL-BS: Vier Unbekannte rauben 19-Jährigen aus - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 19.03.2019, 01.15 Uhr

In der Nacht hielten vier Männer einen Mann am Ägidienmarkt fest und drohten ihn zu schlagen, wenn er nicht seine Wertsachen herausgibt. Die Polizei sucht nun die Täter zur räuberischen Erpressung.

Der 19-Jährige war nach der Arbeit mit seinen Kollegen noch in der Stadt gewesen, bevor er sich auf den Weg in Richtung Bahnhof machte. Am Ägidienmarkt tauchten mehrere junge Männer auf, die den 19-Jährigen schubsten und an einer Hauswand festhielten. Sie forderten ihn auf, sein Portemonnaie sowie seine Armbanduhr herauszugeben, andernfalls würden sie ihn "zusammenschlagen".

Weil die Täter in dieser Situation auf das Opfer sehr bedrohlich wirkten, nahm der Mann die Drohung ernst und folgte der Aufforderung, seine Wertsachen herauszugeben.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hinter Ägidien und das Opfer konnte die Polizei alarmieren.

Der Mann konnte seine Täter folgendermaßen beschreiben:

Erste Person:

- männlich - etwa 170 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Kurzhaarfrisur - dunkle Augen - schmale Statur - eventuell 16 Jahre alt - Sprache: hochdeutsch ohne Akzent oder Dialekt - Bekleidung: Camouflage-Jacke in grau-schwarz, Bauchtasche mit Gucci Aufschrift

Zweite Person:

- männlich - ca. 188 cm groß - deutsches Erscheinungsbild - blonde Haare - athletische Statur - Alter ca. 17 - 18 Jahre alt - Bekleidung: roter Pullover, Rucksack

Dritte Person:

- männlich - mind. 190 cm groß - Vollbart, kräftiger Bartwuchs - schwarze Haare, sehr kurze Haare - aber keine Glatze - relativ schmale Statur - ca. 24 - 30 Jahre alt - Tätowierung über der rechten Augenbraue, am linken Unterarm und am linken Handrücken - Bekleidung: schwarze Bomberjacke mit breiten weißen Streifen

Vierte Person:

- männlich - ca. 180 cm groß - Bekleidung: Kapuzenjacke, brauner Rucksack

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

