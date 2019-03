Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb hatte eine Pistole bei sich

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 15.03.2019, 16.05 Uhr

Nachdem der Mann Parfum im Wert von rund 375 Euro entwenden wollte, fand die Polizei in seiner Tasche eine Druckluftpistole, eine Sturmhaube und Quarzsandhandschuhe.

In einem Warenhaus beobachtete eine Mitarbeiterin am Freitagnachmittag einen Mann, der drei hochwertige Parfums in seiner Sporttasche verstaute. In einer Umkleidekabine entfernte er die Sicherungsetiketten, um beim Verlassen des Geschäfts keinen Alarm auszulösen.

Doch die Zeugin kam dem 22-jährigen Mann zuvor und bat ihn gemeinsam mit einem Kollegen ins Büro.

Die hinzugezogene Polizei stellte bei dem Ladendieb eine Luftdruckpistole sicher, die er in seiner Sporttasche bei sich hatte. Auch eine Sturmhaube, Paar Quarzsandhandschuhe und Reste von Marihuana und Kokain blieben bei der Polizei.

Auf Nachfrage gab der Beschuldigte gegenüber der Polizei an, das Parfum habe er weiterverkaufen wollen, um an Bargeld zu kommen.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls mit Waffen, wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz.

