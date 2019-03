Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall am Leonhardplatz - Wessen Ampel zeigte grünes Licht?

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Viewegsgarten 10.03.20.56 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall, bei dem zwei Pkw erheblich beschädigt wurden.

Am Sonntagabend befuhr der 30-jährige Fahrer eines Volvo C 30 die Schillstraße in Richtung Ottmerstraße. An der Kreuzung am Leonhardsplatz musste er zunächst verkehrsbedingt warten und fuhr erst dann in den Kreuzungsbereich ein.

In diesem Moment kreuzte allerdings eine 24-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Fahrtstrecke. Sie fuhr vom Altewiekring kommend in Richtung Willy-Brandt-Platz und stieß mit dem Volvo zusammen.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, während die Autos nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Da beide Unfallbeteiligten angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Hierbei spielt die Schaltung der Ampelanlage eine wichtigere Rolle.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476-3935 zu melden.

