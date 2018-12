POL-BS: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Braunschweig (ots) - Am 30.11.2018, zwischen 09:00 und 22:10 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter mittels Bohren an der Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus im Braunschweiger Stadtteil Rautheim. Entwendet worden seien unter anderem Schmuckstücke, eine Fotokamerasammlung mit Zubehör, sowie ein Rennrad.

Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Kripo unter der Rufnummer 0531-4762517.

