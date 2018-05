POL-BS: Fahren unter Drogeneinfluss - aufmerksame Polizisten verhindern Täuschung

Braunschweig (ots) - 03.05.2018, 17.20 Uhr Braunschweig, Münchenstraße

Dank der Aufmerksamkeit der Polizisten muss ein Autofahrer sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Der 40-jährige war zunächst zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden.

Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte. Einem angebotenen Urintest stimmte der Verdächtige zu, kramte dabei aber auffallend an seiner Hosentasche. In dieser konnten die Beamten einen verschlossenen Becher mit Urin offensichtlich von einer anderen Person feststellen. Diesen hatte der Fahrzeugführer für den Fall einer derartigen Kontrolle offensichtlich extra in seine Hosentasche gesteckt.

Die Kontrolle des "echten" Urins ergab den Konsum von Kokain. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Drogen eingeleitet.

Auch bei den 42 und 48 Jahre alten Mitfahrern des Mannes schauten die Beamten genau hin. Beide hatten jeweils eine geringe Menge Haschisch bei sich und müssen nun ebenfalls mit Strafverfahren wegen Drogenbesitz rechnen.

