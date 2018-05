POL-BS: Einbruchsversuche in Timmerlah

Braunschweig (ots) - 30.04.2018 bis 01.05.2018 Braunschweig, Timmerlah

Zu mehreren Einbruchsversuchen kam es in der Nacht zum 01.05.2018 in Timmerlah.

Ein 58-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Heideweg hatte am Dienstag Mittag Hebelspuren an der Hauseingangstür entdeckt und die Polizei verständigt.

Offensichtlich hatten unbekannte Täter versucht, die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen, um so in das Treppenhaus zu gelangen. In dem Haus selbst waren keine Einbruchsspuren an den Wohnungstüren vorhanden. Die unbekannten Täter hatten von ihrem Vorhaben augenscheinlich abgelassen.

Bei den weiteren Ermittlungen konnten weitere sechs Häuser mit ähnlichen Spuren an den Hauseingangstüren festgestellt werden. Der oder die Täter gelangten in keinem der Fälle in die betroffenen Häuser, so dass die Taten im Versuchsstadium steckenblieben.

