POL-BS: Mutmaßlicher Ladendieb wurde renitent

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 01.03.2018, 15.30 Uhr

Vehement wehrte sich ein mutmaßlicher Ladendieb in einem Baumarkt an der Hildesheimer Straße am Donnerstagnachmittag gegen eine Überprüfung.

Zwei Mitarbeiter wollten den 71-Jährigen festhalten, nachdem beobachtet worden war, wie er diverse Artikel eingesteckt hatte und das Geschäft ohne zu zahlen verlassen wollte.

Bei dem Gerangel stürzten alle Beteiligten zu Boden und ein Ladendetektiv (37) wurde leicht verletzt.

Im Büro versuchte der Beschuldigte noch, sich der der gestohlenen Gegenstände im Wert von über 40 Euro unauffällig zu entledigen Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell