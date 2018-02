POL-BS: Saxophon entwendet - wer kennt den Täter?

1 weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots) - 14.12.2017, 15.30 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Hinweise auf die Identität eines bislang Unbekannten erhofft sich die Polizei nach dem Diebstahl eines Saxophons im vergangenen Dezember.

An diesem Nachmittag hielt sich die 57-jährige Betreiberin eines Musikgeschäftes am Wilhelmsgarten mit einer Kundin im Eingangsbereich des Ladens auf. Dabei bemerkte sie einen zirka 60 Jahre alten, ungefähr 170 cm großen Mann, der sich auffällig an der Tür des Geschäftes für Instrumente interessierte.

Der Unbekannte nutzte kurz darauf offenbar einen unbeobachteten Moment, um ein Saxophon im Wert von mehr als 2.000,- Euro an sich zu nehmen und aus dem Musikgeschäft zu gehen. Der Diebstahl wurde kurz nach dem Verschwinden des Mannes bemerkt.

Das Amtsgericht Braunschweig gab nun Bilder des unbekannten Verdächtigen zur Veröffentlichung frei. Wer Angaben zur Identität des Mannes auf den Bildern machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531/476-3115 in Verbindung zu setzen.

