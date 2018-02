POL-BS: Feuer durch überhitztes Fett

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 27.02.2018, 08.34 Uhr

Ein mit Butter gefüllter und auf der eingeschalteten Herdplatte stehender Topf löste am Dienstagmorgen ein Feuer in der Küche eines Wohnhauses im Bärenkamp in Volkmarode aus. Dabei wurden Teile der Kücheneinrichtung, wie Dunstabzugshaube und Hängeschränke, zerstört. Im gesamten Raum gab es Rauchgasniederschläge und weitere Schäden, so dass der Schaden auf mindestens 15 000 Euro geschätzt wird.

Eine Bewohnerin (36) hatte den Topf aufgesetzt und vergessen und war dann zum Bügeln in den Keller gegangen. Als plötzlich das Licht ausging, stellte die Frau fest, dass es in der Küche brannte. Sie handelte richtig, schloss die Tür und rief die Feuerwehr.

Diese musste nur noch Lüften, da die Flammen wohl aufgrund Sauerstoffmangel inzwischen ausgegangen waren.

