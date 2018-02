POL-BS: Einbrecher knacken Tresor in McDonald-Filiale

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 26.02.2018

Die Einnahmen vom Wochenende erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Montag in der McDonald-Filiale an der Hamburger Straße. Ein Mitarbeiter hatte die Tat am Morgen gegen 06.45 Uhr bemerkt.

Die Täter hatten ein Fenster an der Nordseite des Gebäudes aufgehebelt und konnten dann einen im Büro aufgestellten Tresor gewaltsam öffnen und das Bargeld daraus entwenden.

Der Einbruch dürfte sich nach Schließung des Imbiss ab 02.00 Uhr zugetragen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nach dieser Zeit auf dem Gelände Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Tel. 0531/476 2516.

