POL-BS: Tankstellenüberfall scheitert an geschlossener Tür

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 25.02.2018

Zwei Männer wollten am Sonntagabend die Jet-Tankstelle an der Gifhorner Straße überfallen, scheiterten aber an der geschlossenen Eingangstür.

Die Polizei nahm einen 24-jährigen Tatverdächtigen fest, nach dem Zweiten wird gefahndet.

Der Tankstellenmitarbeiter (28) sah kurz vor 22.00 Uhr, wie die Beiden maskiert versuchten, in die Geschäftsräume zu gelangen. Da die Schiebetür bereits auf Nachtbetrieb umgestellt war, öffnete sie nicht. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht.

Polizeibeamte konnten die Fußspuren im frisch gefallenen Schnee bis in die Vorwerksiedlung verfolgen, wo der 24-Jährige beim Betreten eines Hauses angetroffen wurde. Seine Schuhsohlen passten zu den Fluchtspuren.

Der Festgenommene gab zu, dass er aus Geldnöten gemeinsam mit einem Bekannten die Tankstelle überfallen wollte. Eine dazu mitgeführte Druckluftpistole konnte die Polizei sicherstellen. Nun suchen die Ermittler noch nach dem mutmaßlichen Mittäter.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell