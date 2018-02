POL-BS: Passanten vertrieben Räuber - Sie werden als Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 24.02.2018

Ein 22-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen auf dem Gehweg vor dem Restaurant "Ocakbasi" auf der Friedrich-Wilhelm-Straße niedergeschlagen und beraubt.

Passanten sollen das Tatgeschehen beobachtet und die Täter durch lautes Schreien vertrieben haben. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich zu melden, Tel, 0531/476 2516.

Das Opfer gab an, gegen 03.45 Uhr von einem Mann in ein Gespräch verwickelt worden zu sein. Dann sei ein Zweiter hinzu gekommen und habe ihm einen Faustschlag versetzt, so dass er zu Boden fiel.

Die Täter raubten ihm seine Geldbörse und flüchteten Richtung Leopoldstraße, als die Passanten sich bemerkbar machten.

Das Portemonnaie warfen die Angreifer weg, nachdem sie Geld und eine Bankkarte daraus entwendet hatten.

