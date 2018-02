POL-BS: Das Eis ist immer noch nicht dick genug!

Braunschweig (ots) - Ein aktueller Fall gibt Anlass nochmals auf die "Dünne" der Eisflächen hinzuweisen. Am Samstag nachmittag betrat ein 12jähriger Junge am Inselwall die Eisfläche des Bammelsburger Teiches und brach ein. Er konnte sich zum Glück aus eigener Kraft ans Ufer retten. Völlig durchnässt und ausgekühlt wurde er zur vorsorglichen Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort holte ihn seine Mutter mit trockenen und warmen Sachen wieder ab. Auch später und am Folgetag mussten immer wieder Personen (auch Familien mit Kindern) durch die Polizei vor den Gefahren gewarnt oder vom Eis des Teiches oder auch des Neustadtmühlengrabens geholt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell