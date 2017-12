POL-BS: Einbruch in Einfamilienhaus

Braunschweig (ots) - In den späten Abendstunden des 24.12.2017 nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Anwohner aus, um eine in Kippstellung befindliche Terrassentür von außen zu öffnen und in das Haus zu gelangen. Im Gebäude wurden Schränke durchwühlt und letztendlich Schmuck entwendet. Bei dem angegangenen Tatobjekt handelt sich um ein Einfamilienhaus in der Straße Lammer Busch im Ortsteil Lamme. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0531-4762516.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell