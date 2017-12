POL-BS: Einbrüche

Braunschweig (ots) - In der Nacht zum Samstag, den 23.12.2017, brachen unbekannte Täter in ein Gemeindehaus Am Alten Bahnhof und in das Jugendzentrum Weststadt ein. In beiden Fällen wurden die Fensterscheiben zerstört, um in die Objekte zu gelangen. Unterhaltungselektronik wurde entwendet.

