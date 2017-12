POL-BS: Rauchmelder ausgelöst

Braunschweig (ots) - Vermutlich durch eine noch glimmende Zigarettenkippe geriet eine Matratze in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bebelhof in Brand. Der Bewohner hatte bereits seine Wohnung verlassen, als der Rauchmelder in der Wohnung am Samstag Morgen einen Alarm auslöste. Die von Mitbewohnern alarmierte Feuerwehr konnte mit einer Drehleiter das in Kippstellung befindliche Fenster dieser Wohnung im 2. Obergeschoss erreichen. Nach Öffnen des Fensters konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wohnung betreten und die Matratze in den Außenbereich verbringen. Ein Gebäudeschaden konnte dadurch verhindert werden.

