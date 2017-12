POL-BS: Drei Fahrzeuge in Unfall auf der A 39 verwickelt

Braunschweig (ots) - 21.12.2017, 14.21 Uhr A39, Fahrtrichtung Kassel, in Höhe der Anschlussstelle Salzgitter-Nord

Vier verletzte Personen waren das Ergebnis eines Unfalles am frühen Donnerstag Nachmittag auf der A39.

Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrzeug an der Anschlussstelle Salzgitter-Nord auf die A39 in Fahrtrichtung Kassel. Hierbei wechselte er sofort in den Überholfahrstreifen und übersah dabei einen von hinten kommenden Wagen.

Die 32-jährige Fahrerin dieses Fahrzeuges konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Eine nachfolgende 21-jährige Verkehrsteilnehmerin erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den Wagen der 32-jährigen auf.

Der Unfallverursacher und eine 28-jährige Mitfahrerin des mittleren Wagens verletzten sich bei dem Unfall schwer. Rettungswagen brachten die Beiden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Die Fahrerin und eine weitere, 70-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die 21-jährige dritte Unfallbeteiligte, blieb unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 20.000,- Euro beziffert.

