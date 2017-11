POL-BS: Absicht oder Versehen? - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - 24.09.2017, 12.30 Uhr Braunschweig, Kastanienallee

Weiterhin unklar ist ein Sachverhalt, der sich bereits am Sonntag, 24.09.2017 ereignete.

An dem besagten Sonntag Mittag parkte ein 36-jähriger Mann seinen weißen Geländewagen auf der Fahrbahn in Höhe der Bäckerei Schaper stadtauswärts. Als er gemeinsam mit seiner 34-jährigen Freundin nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückgehen wollte, kam aus Richtung Innenstadt ein grauer Kleinwagen, der schließlich so dicht an ihm vorbeifuhr, dass er seine Freundin zurückdrängen musste. Weiter sollte es zu einer Berührung zwischen ihm und dem Fahrzeug gekommen sein.

Die 44-jährige Fahrerin des Kleinwagens gab auf die erste Nachfrage durch die Polizei an, dass sie an dem mit Warnblinklicht wartenden Geländewagen vorbeifahren wollte.

Da die Bäckerei zu dieser Zeit gut besucht war, erhofft sich die Polizei weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und genauere Angaben zu dem Hergang machen können. Hinweise werden telefonisch im Polizeikommissariat Nord unter der Rufnummer 0531/476-3315 entgegengenommen.

