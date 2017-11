POL-BS: Hoher Schaden bei Unfall

Braunschweig (ots) - 16.11.2017, 14.47 Uhr Braunschweig, Berliner Heerstraße

Ein 52-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstagnachmittag nach links vom Verkehrsübungsplatz in die Berliner Heerstraße einfahren. Dabei übersah er einen 36-jährigen Autofahrer, der auf der Berliner Heerstraße in Richtung Dibbesdorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der PKW.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Autos waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Schaden wird mit mehr als 10.000 Euro beziffert.

