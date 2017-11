POL-BS: Mann attackiert 18-Jährigen Syrer in Straßenbahn

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 16.11.2017, 23.00 Uhr

Ein Zeuge, Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens, rief am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, die Polizei, weil ein Mann einen Fahrgast in einer Straßenbahn am Bohlweg beleidigt und geschlagen hatte. Der Täter flüchtete danach.

Wie sich heraus stellte, war ein 18 Jahre alter Syrer mit einem Schlag ins Gesicht angegriffen worden. Bei der Auseinandersetzung wurde auch seine Jacke beschädigt.

Der mutmaßliche Schläger wurde kurz darauf in einem Internet-Cafe am Bohlweg wiedererkannt. Der 42-Jährige zeigte sich auch den Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv und beleidigte auch sie. Er kam ins Polizeigewahrsam.

