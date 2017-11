POL-BS: Zeugenaufruf nach Unfallfahrt

Braunschweig (ots) - In den frühen Abendstunden des 15.11.17 sollte der Fahrer eines dunklen Pickup durch einen zivilen Sreifenwagen kontrolliert werden. Der Fahrer mißachtete die Haltezeichen der Polizei und floh in Richtung Broitzem. Der Fahrer bog vom Kruckweg in die Straße Im Dinkelfeld ab, kam ins Schleudern und überrollte eine Straßenlaterne sowie den Masten eines Verkehrszeichen. Der Fahrer setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet fort. Die weitere Verfolgung ging über die Ortsteile Stiddien und die Feldmark im Bereich Teufelspring, wo mit dem geländetauglichen Fahrzeug über einen Acker weiter floh. Die Polizei konnte den Fahrer samt Beifahrerin auf einem Hof in Stiddien stellen. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis; an dem Pickup seines Vaters entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000,-EUR geschätzt. Da die Möglichkeit besteht, das der flüchtende Pickup weitere Schäden verursacht haben könnte, melden sich Geschädigte wie auch Zeugen bitte beim Verkehrsunfalldienst unter 0531 476 3935

