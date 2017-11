POL-BS: Gebäude von VW Financial nach Fund eines verdächtigen Pakets evakuiert

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 15.11.2017, 07.17 Uhr

Nachdem am Mittwochmorgen ein Beschäftigter im Foyer eines Bürogebäudes des Volkswagen Financial Services an der Gifhorner Straße ein verdächtiges Päckchen gefunden hatte, veranlasste der Werkschutz vorsichtshalber die Evakuierung.

Hinzu gerufene Polizeibeamte richteten eine Absperrung ein und lotsten weiter eintreffende Mitarbeiter auf einen Parkplatz.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Paket ordnungsgemäß verschickt und zugestellt worden war. Das verdächtige Päckchen wurde von der Polizei geöffnet und überprüft. Darin befand sich ein Ersatzteil.

Ein angeforderter Sprengstoffspürhund war nicht mehr erforderlich und die Bediensteten konnten ihre Räume wieder aufsuchen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3051

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell