POL-BS: Interne Ermittlungen bei der Polizei in Peine

Braunschweig (ots) - Nach Bekanntwerden von dienstlichen Verfehlungen beim Polizeikommissariat in Peine prüft das Personaldezernat der Polizeidirektion Braunschweig derzeit die Einleitung von Disziplinarverfahren gegen drei Polizeibeamte und hat die Beamten zunächst in andere Organisationsbereiche umgesetzt. Zudem wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Ausgangspunkt der Ermittlungen ist der Verdacht, dass Polizeibeamte Ende Oktober eine Person ohne ihre Zustimmung fotografiert und das Bild in eine interne Messengergruppe gestellt haben. Dem vorausgegangen war die Verbringung des stark alkoholisierten Mannes in die Dienststelle, um ihn einem Angehörigen zu übergeben. Die Beamten haben dann die mittlerweile in einen Tiefschlaf gefallene Person in dieser Lage fotografiert.

Dieses Verhalten wurde sofort durch weitere Mitarbeiter der Dienststelle unterbunden. Die betroffenen Beamten müssen sich strafrechtlich wie disziplinarrechtlich für ihr Fehlverhalten verantworten. Die Dienststellenleitung des Polizeikommissariats Peine hat in einem persönlichen Gespräch gegenüber dem Geschädigten ihr Bedauern ausgesprochen.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt gegen drei Beamte wegen des Vorwurfs der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen.

Weitere Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PD Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-1004, 1041 und 1042

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell