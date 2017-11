POL-BS: Körperverletzung in der Nacht zu Halloween- Helfer gesucht!

Braunschweig (ots) - 31.10.2017, 02.30 Uhr Braunschwig, Güldenstraße

In den Morgenstunden zu Halloween wurde auf der Güldenstraße eine weibliche Person verletzt. Das 24-jährige Opfer, die sich in Begleitung einer Freundin befand, wurde im Vorbeigehen von einem unbekannten Mann, der ebenfalls in Begleitung einer Frau war, unvermittelt auf den Brustkorb geboxt. Als sie sich darüber aufregte, kam der etwa 25 - 30-jährige Täter noch mal zurück, hielt sein Opfer am Oberarm fest und zog ihr massiv an den Haaren. Erst als mehrere unbeteiligte Männer dazu kamen, konnte der Täter vom Opfer getrennt werden.

Die als Zeugen in Betracht kommenden Helfer werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte, Tel. 0531/476-3115, in Verbindung zu setzen.

