POL-BS: Autoeinbrecher entwenden Geldbörsen

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 13.11.2017

Gleich dreimal wurde am Montag in Autos eingebrochen. Dabei fielen den Tätern Geldbörsen mit mehreren hundert Euro Bargeld, persönlichen Papieren und ein Tablet in in die Hände.

Die Tatorte waren am Mittag der Parkplatz vom Hauptfriedhof am Brodweg und am Nachmittag nahe der Kita Rüninger Weg, sowie der Parkstreifen an der Kurt-Schuhmacher-Straße Höhe Atrium-Bummel-Center.

Die Eindringlinge fanden ihre Beute ohne langes suchen, da die Geldbörsen frei im Innenraum abgelegt waren.

