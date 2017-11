POL-BS: Einbruch erst später bemerkt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 11.11.17, 10.30 - 14.30 Uhr

Erst am Sonntagmittag wurde einem Bewohner eines Einfamilienhauses Am Papenholz klar, dass wahrscheinlich am Vortag eingebrochen worden war.

Bei seiner Heimkehr am Samstag, gegen 14.30 Uhr, hatte er eine nur angelehnte Terrassentür und einige Laubblätter im Wohnzimmer bemerkt, aber geglaubt, dass er die Tür nicht richtig geschlossen haben könnte.

Als er am Sonntag sein Schlafzimmerfenster öffnete, sah er eine Aufbruchspur und stellte fest, dass offenbar Schmuck fehlte.

Möglicherweise hatte er den Täter, nachdem dieser durch das Fenster eingedrungen war, am Samstagnachmittag überrascht und zur Flucht durch die Terrassentür veranlasst.

