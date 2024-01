Staatsanwaltschaft Hamburg

STA-HH: Wechsel in der Behördenleitung der Staatsanwaltschaft

Hamburg (ots)

Mit Oberstaatsanwältin Kathrin Hiersemenzel (55) hat die Staatsanwaltschaft Hamburg seit heute eine neue stellvertretende Behördenleiterin.

Kathrin Hiersemenzel tritt die Nachfolge der Leitenden Oberstaatsanwältin Mona Rickert (53) an, die auf eigenen Wunsch nunmehr die Leitung von Hauptabteilung IV (Jugendstrafsachen) übernimmt. Vor ihrer Tätigkeit an der Behördenspitze war Mona Rickert bereits in gleicher Funktion für Hauptabteilung III (Erwachsenenstrafsachen) zuständig.

Oberstaatsanwältin Hiersemenzel kommt von der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, wo sie unter anderem Personal- und Verwaltungssachen bearbeitet hat. Außerdem war und ist sie Leiterin der IT-Stelle bei der Generalstaatsanwaltschaft und somit hauptverantwortlich für die Einführung der elektronischen Akte bei den Hamburger Staatsanwaltschaften. Diese Aufgabe wird sie neben ihrem neuen Amt vor-erst weiterhin wahrnehmen. Darüber hinaus unterstützt sie die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz bei den Umzügen der Staatsanwaltschaft in das Michaelis-quartier.

Hamburg, den 08. Januar 2024

Oberstaatsanwältin

Mia-Christine Sperling-Karstens

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

- Pressestelle der Staatsanwaltschaften -

