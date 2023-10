STA-HH: AUSLOBUNG

Staatsanwaltschaft Hamburg

Der Leitende Oberstaatsanwalt AUSLOBUNG Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung sowie des gemeinschaftlichen schweren Raubes gegen bekannte und unbekannte Beschuldigte. Am 31.12.2022 gegen 07:54 Uhr kam es vor der Commerzbank-Filiale in der Möllner Landstraße 2, 22111 Hamburg, zu einem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter. Drei maskierte Täter sprühten den Mitarbeitern des Transportunternehmens Reizgas ins Gesicht und raubten unter Vorhalt von Schusswaffen mehrere Geldkassetten sowie die Dienstwaffe eines Mitarbeiters. Zeugen konnten beobachten, wie die Täter in ein unweit vom Tatort befindliches Mehrfamilienhaus in der Möllner Landstraße flüchteten. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 5.000,- Euro (in Worten: fünftausend Euro) ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen, das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 oder das Landeskriminalamt 441 Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg E-Mail: lkahh441@polizei.hamburg.de. Die Zuteilung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Hamburg, den 26. September 2023 gez. Dr. Anders

