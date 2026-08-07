Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (29) bei Verkehrsunfall in Riemke schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer (29) bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. August, in Bochum-Riemke.

Gegen 17.20 Uhr befuhr eine Autofahrerin (29, aus Herne) die Herner Straße stadtauswärts. Als sie in Höhe der Hausnummer 299 nach links auf den Parkplatz eines Asiamarktes abbiegen wollte, hielt ein Autofahrer aus dem Gegenverkehr vor der Grundstückseinfahrt an, um sie passieren zu lassen.

Zeitgleich fuhr jedoch der Radfahrer rechts an dem wartenden Auto vorbei. Es kam zur Kollision, der Bochumer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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