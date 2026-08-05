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Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (87) in Wohnung beraubt - Kripo bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Eine Seniorin (87) wurde am Dienstagnachmittag, 4. August, in ihrer Wohnung an der Haldenstraße beraubt.

Gegen 17 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Bochumerin. Ein unbekannter Mann gab an, die Heizung warten zu müssen und trat ein. Als der Seniorin das Verhalten des Mannes verdächtig vorkam, forderte sie ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin stieß er sie weg, entwendete eine Schmuckschatulle und flüchtete. Die 87-Jährige blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - 20 bis 25 Jahre alt
   - 1,80 bis 1,85 m groß
   - schlank
   - schwarze Haare
   - leichter Bartwuchs
   - weißes T-Shirt
   - dunkle kurze Hose
   - sprach Deutsch mit Akzent

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Wir können nicht oft genug appellieren: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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