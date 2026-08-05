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Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg nach Bandendiebstahl: Polizei und Diensthund stellen Tatverdächtige in Bochum-Werne

Bochum (ots)

Nach mehreren Diebstählen von Leergut auf einem Getränkemarktgelände am Arnoldschacht 12 hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 5. August, zwei Tatverdächtige festgenommen.

In der jüngeren Vergangenheit war es im Lager des Getränkehandels wiederholt zu Diebstählen, bei denen die Täter unerkannt flüchten konnten.

Diesmal jedoch hatten sich zivile Einsatzkräfte der Polizei auf die Lauer gelegt. Gegen Mitternacht beobachteten sie zwei Männer, die sich unerlaubt Zutritt zum Gelände verschafften und erneut Leergut im großen Stil entwenden wollten. Als die Verdächtigen die Polizisten bemerkten, versteckten sie sich zunächst in einer Lagerhalle. Mithilfe eines Diensthundes konnten die beiden Männer jedoch schnell aufgespürt und festgenommen werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 29 und 30 Jahre alte Männer aus Bochum. Ob das Duo auch für die vorausgegangenen Taten verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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