POL-BO: Leicht verletzt: Zwei Mädchen auf E-Scooter fahren Fußgängerin an
Herne (ots)
In der Fußgängerzone der Bahnhofstraße in Herne ist eine 64-jährige Fußgängerin am Freitagvormittag, 24. Juli, von zwei Mädchen auf einem E-Scooter angefahren worden.
Gegen 12.15 Uhr befuhren die beiden jungen Mädchen (15 und 14 Jahre alt, beide aus Herne) auf einem E-Scooter die Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 17 wollte die 64-jährige Fußgängerin die Bahnhofstraße überqueren und stieß mit den E-Scooter-Fahrerinnen zusammen.
Die 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Die minderjährigen Mädchen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
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