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Polizei Bochum

POL-BO: Leicht verletzt: Zwei Mädchen auf E-Scooter fahren Fußgängerin an

Herne (ots)

In der Fußgängerzone der Bahnhofstraße in Herne ist eine 64-jährige Fußgängerin am Freitagvormittag, 24. Juli, von zwei Mädchen auf einem E-Scooter angefahren worden.

Gegen 12.15 Uhr befuhren die beiden jungen Mädchen (15 und 14 Jahre alt, beide aus Herne) auf einem E-Scooter die Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 17 wollte die 64-jährige Fußgängerin die Bahnhofstraße überqueren und stieß mit den E-Scooter-Fahrerinnen zusammen.

Die 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Die minderjährigen Mädchen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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