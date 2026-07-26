Polizei Bochum

POL-BO: Leicht verletzt: Neunjähriger Radfahrer wird von Pkw erfasst

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 24. Juli, an der Kreuzung Stadionring / Gudrunstraße in Bochum ist ein neunjähriger Junge leicht verletzt worden.

Gegen 8.55 Uhr befuhr eine Autofahrerin (74, aus Bochum) die Gudrunstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts auf den Stadionring abbiegen. Zeitlich fuhr der Neunjährige auf seinem Fahrrad über die Fußgängerampel am Stadionring und stieß mit dem Auto der 74-Jährigen zusammen. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach einer Behandlung durch die Rettungswagenbesatzung vor Ort wurde er an sei-ne Mutter übergeben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell