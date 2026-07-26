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Polizei Bochum

POL-BO: Sechsjährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag, 25. Juli, auf der Schützenstraße in Bochum ist ein sechsjähriges Mädchen leicht verletzt worden.

Gegen 15.50 Uhr befuhr ein Autofahrer (21, aus Bochum) die Schützenstraße in Fahrtrichtung Eppendorf. Zeitgleich wollte der 32-jährige Onkel mit dem Mädchen und einem weiteren Kind fußläufig die Schützenstraße überqueren. In Höhe der Hausnummer 25 trat das Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn und stieß mit dem Auto des 21-Jährigen zusammen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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