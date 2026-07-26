Polizei Bochum

POL-BO: Halskette entwendet - Polizei bittet nach Raubdelikt um Hinweise

Bochum (ots)

Einer Seniorin ist bei einem Raubdelikt in Bochum am Samstagmittag, 25. Juli, eine Halskette entwendet worden. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand war die 71-jährige Bochumerin gegen 12.45 Uhr fußläufig auf der Straße "Am Heerbusch" unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 8 ein unbekannter Mann auf sie zukam und ihr die Kette vom Hals riss. Danach stieg der Täter als Beifahrer in einen großen, langen, hellgrauen Pkw und entfernte sich mit diesem vom Tatort.

Laut Zeugenangaben wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 168 bis 172 cm groß, schlank, dunklerer Hautton, "südosteuropäisches Erscheinungsbild", schwarze kurze Haare, kein Bart. Bekleidet war er mit einem blauen Langarmhemd und einer schwarzen Hose.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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