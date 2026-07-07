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Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Raubdelikte in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Kripo ermittelt nach zwei Raubdelikten, die sich am Wochenende in Herne ereignet haben, und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Fall ereignete sich am Samstag, 4. Juli, gegen 23 Uhr am Eickeler Markt. Dort sollen nach aktuellem Kenntnisstand drei bislang unbekannte Personen einen 48-jährigen Herner "verbal aggressiv" aufgefordert haben, seine Bauchtasche herauszugeben. Als er dies zunächst verweigerte, soll ihn einer aus der Gruppe mit einem Gegenstand bedroht haben. Anschließend flüchtete das Trio mit seiner Beute.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: ca. 2 m groß, bekleidet mit einem Sportanzug und einer Goldkette; 2. und 3. Person: 1,80 bis 1,85 groß, bekleidet mit Sportanzügen

Der zweite Fall ereignete sich am Sonntag, 5. Juli. Ein 21-jähriger Herner war gegen 20.30 Uhr im Bereich der ehemaligen Eisenbahnbrücke an der Horsthauser Straße unterwegs, als er auf eine vierköpfige Gruppe traf. Drei der Männer hätten ihn an der Jacke gegriffen und zu Boden gebracht, während sie laut und aggressiv geschrien hätten. Eine vierte Person, die einen großen schwarzen Hund an der Leine führte und eine Holzlatte bei sich trug, hätte sich ein wenig abseits aufgehalten.

Dem 21-Jährigen gelang die Flucht. Da er bei der Rangelei verletzt wurde, suchte er selbstständig einen Arzt auf.

Die vier Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Sie hätten "möglicherweise arabisch oder türkisch" gesprochen.

Das Regionalkommissariat ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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