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Polizei Bochum

POL-BO: Unbekanntes Duo bestiehlt Senior (87): Polizei warnt vor "Goldketten-Trick"

Bochum (ots)

Am Sonntag, 5. Juli, ist es in Bochum zu einem Trickdiebstahl gekommen. Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Stand hielt sich ein 87-jähriger Bochumer gegen 14.50 Uhr an der Bushaltestelle "Bethanienstraße" in Gerthe auf, als plötzlich ein Mercedes neben ihm anhielt. Zunächst winkte ihm der Fahrer des Wagens zu, anschließend stieg seine Beifahrern aus und lief auf den 87-Jährigen zu.

Die Unbekannte verwickelte den Senior in ein Gespräch und gab vor, ihn beschenken zu wollen. Hierzu steckte sie ihm ein Schmuckstück in die Tasche. Daraufhin stieg die Frau wieder in Auto und die beiden fuhren in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später bemerkte der Bochumer, dass seine Armbanduhr und Geld entwendet worden waren.

Die unbekannte Frau wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß und kräftig gebaut. Sie trug ein buntes Kleid und soll mit "türkischem Akzent" gesprochen haben. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt sein und einen Kinnbart haben. Die beiden Tatverdächtige sollen mit einem älteren Mercedes (Limousine) mit Weseler Kennzeichen (WES) unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat unter 0234 909-4212 oder -4441 (Kriminalwache) zu wenden.

Zudem warnt die Polizei ausdrücklich:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie auf der Straße in 
     ein Gespräch verwickeln und körperliche Nähe suchen.
   - Lehnen Sie die Annahme von vermeintlichen Geschenken ab.
   - Halten Sie Abstand und lassen Sie sich nicht bedrängen.
   - Sollten die Trickdiebe nicht locker lassen, bitten Sie andere 
     Passanten im Zweifel um Hilfe und verständigen Sie die Polizei.
   - Versuchen Sie, wenn möglich, sich das Kennzeichen und das 
     Aussehen der Tatverdächtigen zu merken.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Expertinnen und Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909-4040). Weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/senioren

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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