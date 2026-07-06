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Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Annen: Fahndung nach zwei Männern

Witten (ots)

Die Kripo fahndet nach einem Raubdelikt in Witten-Annen nach zwei Männern. Es werden Zeugen gesucht.

Ein 41-jähriger Bochumer war am frühen Samstagmorgen, 4. Juli, gegen 3.20 Uhr nach einer Feier zu Fuß auf dem Heimweg. In Höhe der Dortmunder Straße 111 in Witten kamen ihm zwei Männer entgegen, die ihn nach eigenen Angaben unvermittelt angriffen und ihm das Handy entwendeten.

Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Die Täter werden beschrieben als männlich und zwischen 25-30 Jahre alt.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) führt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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