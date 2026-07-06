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Polizei Bochum

POL-BO: Fahndung - Wo ist Andy Benjamin W. (41) aus Herne

Herne, Bochum (ots)

Am 30. Juni 2024 kam es in Bochum an der Oskar-Hoffmann-Straße an einem Café zu einem Angriff mittels Säure. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Im Zug der weiteren Ermittlungen wurde ein weiterer Tatverdächtiger identifiziert. Hierbei handelt es sich um den 41-jährigen Andy Benjamin W. aus Herne. Dieser steht im Verdacht, als Anstifter für die o.g. Tat fungiert zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Gericht jetzt einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung gegen Andy Benjamin W. erlassen.

Andy Benjamin W. ist circa 182 cm groß, hat eine kräftige Statur und braune Haare. Er hat Tätowierungen am Arm und trug zuletzt einen Bart. Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter (https://polizei.nrw/fahndung/208649). Zum derzeitigen Aufenthaltsort von Andy Benjamin W. liegen derzeit keine Informationen vor.

Beim Antreffen sprechen sie den Tatverdächtigen nicht an und verständigen umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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