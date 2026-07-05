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Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt am Freitagabend, 3. Juli, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zwei 16-Jährige aus Hattingen gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Konrad-Adenauer-Platz 5, als ein unbekannter Mann auf sie zukam. Dieser hielt einen der Jugendlichen fest, bedrohte ihn und forderte die Herausgabe von dessen Gürtel. Nachdem der Hattinger der Forderung nachkam, schlug ihn der Unbekannte und ergriff dann mit seiner Beute die Flucht.

Laut Zeugenangaben wird der Täter wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 190 bis 198 cm groß und von kräftiger Statur, "deutsches" Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Baseballmütze, unter der scheinbar orange gefärbte Haare zu erkennen waren. Der Mann soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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