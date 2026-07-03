Polizei Bochum

POL-BO: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Linden

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am Donnerstagabend, 2. Juli, in Bochum-Linden.

Ein Autofahrer (26, aus Herford) fuhr gegen 23 Uhr auf der Wuppertaler Straße in Richtung Hattinger Straße. Als er im Einmündungsbereich Kolkmannskamp nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer Frau (18) aus Bochum.

Der Herforder, die Bochumerin und ihr Beifahrer (19, aus Hattingen) zogen sich leichte Verletzungen zu. Während die beiden Männer vor Ort medizinisch behandelt wurden, brachte eine Rettungswagenbesatzung die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Da die Einsatzkräfte der Polizei bei dem 26-Jährigen während der Unfallaufnahme einen Alkoholgeruch bemerkten, führten sie einen Atemalkoholtest durch; dieser ergab einen Wert von 0,78 Promille. Der Mann wurde mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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