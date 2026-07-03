Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Ausparken: 39-Jährige wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag, 2. Juli, in Bochum gekommen. Eine Autofahrerin (39, aus Bochum) kam ins Krankenhaus.

Gegen 16.50 Uhr fuhr die Bochumerin mit ihrem Wagen rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße Elchbogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin (60, aus Bochum), die dort unterwegs war.

Die 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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