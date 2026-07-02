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Polizei Bochum

POL-BO: Vom Auto erfasst: Mädchen (10) kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Bochum-Wattenscheid (ots)

Schwerer Unfall in Bochum-Wattenscheid: Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwoch, 1. Juli, von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind kam ins Krankenhaus.

Gegen 17.40 Uhr überquerte das Mädchen die Bahnhofstraße. Eine Autofahrerin (25, aus Bochum) bog zeitgleich vom August-Bebel-Platz auf die Bahnhofstraße ab und erfasste das Kind.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde in einer Klinik stationär behandelt. Lebensgefahr bestand keine.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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