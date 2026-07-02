POL-BO: Vom Auto erfasst: Mädchen (10) kommt schwerverletzt ins Krankenhaus
Bochum-Wattenscheid (ots)
Schwerer Unfall in Bochum-Wattenscheid: Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwoch, 1. Juli, von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind kam ins Krankenhaus.
Gegen 17.40 Uhr überquerte das Mädchen die Bahnhofstraße. Eine Autofahrerin (25, aus Bochum) bog zeitgleich vom August-Bebel-Platz auf die Bahnhofstraße ab und erfasste das Kind.
Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde in einer Klinik stationär behandelt. Lebensgefahr bestand keine.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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