Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst! Wo ist Günter H.?

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Bochum (ots)

Seit etwa 15 Uhr wird der 86-jährige Günter H. aus Bochum vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Der Vermisste ist ca. 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat kurze graue Haare und einen 5-Tage-Bart. Bekleidet ist er mit einer braunen Hose. Zuletzt gesehen wurde der Senior im Bereich der Dr.-C.-Otto-Straße in Dahlhausen.

Es laufen umfangreiche Suchmaßnahmen.

Wer hat Günter H. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0234 909-3099 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

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