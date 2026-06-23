Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Martin S. aus Bochum?

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Bochum (ots)

Der 74-jährige Martin S. aus Bochum wird aktuell vermisst. Die Polizei sucht nach ihm und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zuletzt gesehen wurde der Gesuchte am Montagabend, 22. Juni, im Bereich des Kolpingplatzes in Bochum.

Martin S. ist 180 cm groß, hat eine schlanke Statur, einen schwarz-grauen Vollbart, schwarz-graue Haare; er trägt wahrscheinlich dunkle Kleidung und ist räumlich nicht orientiert. Er hat Bezüge zur Stühmeyerstraße in Bochum.

Hinweise können auf jeder Polizeidienststelle, unter 0234 909-4441 und unter dem Polizeinotruf 110 gegeben werden.

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