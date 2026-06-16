Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Teodora B. aus Bochum?

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Bochum (ots)

Die 13-jährige Teodora B. aus Bochum wird aktuell vermisst. Die Polizei sucht nach ihr und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zuletzt gesehen wurde die Gesuchte am Montag, 15. Juni, im Bereich der Bochumer Straße.

Teodora B. ist 154 cm groß, ca. 50 kg schwer, schlank und trug zuletzt eine blaue Jeans, ein schwarzes Shirt und eine beigefarbene Jacke.

Hinweise können auf jeder Polizeidienststelle, unter 0234 909-4441 und unter dem Polizeinotruf 110 gegeben werden.

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