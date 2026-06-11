Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche: Wo ist Dustin R. (34)? Polizei bittet um Hinweise

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Witten, Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach Dustin R. (34, aus Bochum), der sich aktuell wahrscheinlich in Witten aufhält. Es werden Zeugen gesucht.

Vor zwei Tagen wurde der Gesuchte zuletzt in Witten gesehen. Es gibt Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung. Wer ihn sieht, wird daher darum gebeten, keinen Kontakt mit ihm aufzunehmen, sondern die Polizei zu verständigen.

Dustin R. ist 34 Jahre alt, 180 cm groß und schlank.

Hinweise können auf jeder Polizeidienststelle, unter 110 oder 0234 909-4441 gegeben werden.

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