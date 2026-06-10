Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch mit Vorschlaghammer - Unbekannte entkommen ohne Beute

Herne (ots)

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Hauptstraße in Herne-Wanne mussten mehrere Täter ohne Beute fliehen.

Am frühen Mittwochmorgen, 10. Juni, gegen 4 Uhr, schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige die Tür eines Juweliergeschäftes auf der Hauptstraße mit einem Vorschlaghammer ein und betraten den Verkaufsraum.

Weil die Alarmeinrichtung ausgelöst hatte, flüchteten die Tatverdächtigen daraufhin mit einem Motorroller vom Tatort.

Zum genauen Tathergang hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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