Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche: Wo ist Regina A.?

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Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach der vermissten Regina A. (77) - wer hat die Bochumerin gesehen?

Zuletzt gesehen wurde die Vermisste am Mittwoch, 27. Mai, gegen 6.30 Uhr in Bochum; Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ.

Regina A. ist circa 165cm groß, stabil, hat graues, blondiertes Haar mit Dutt und Pony, trägt weiße Sneaker und geht auffällig langsam.

Das Kriminalkommissariat 44 führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4457 (-4441) um Hinweise auf die gesuchte Person.

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