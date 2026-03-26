PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verstorbene Person: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht das Foto eines verstorbenen Mannes und bittet um Hinweise auf seine Identität. Es wird nicht von einer Straftat ausgegangen.

Ein Foto des Verstorbenen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/199074

Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt

Noch haben die Ermittlungen keine Hinweise auf die Identität des Mannes ergeben, jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Am 23. Februar (Montag) war der Mann in einem internistisch lebensgefährlichen Zustand in eine Herner Klinik gebracht worden - ein Rettungswagen hatte ihn zuvor im Bereich der Jobststraße 36 in Herne-Baukau in einer hilflosen Lage angetroffen und ins Krankenhaus gebracht.

Trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb der Mann am Folgetag. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat oder ein Fremdverschulden.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet die Bevölkerung jetzt unter der Telefonnummer 0234 909 4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise auf die Identität des Verstorbenen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 14:01

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau? Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/199071 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Die auf dem Foto abgebildete Frau soll am 26. November 2025 gegen 17.15 Uhr während einer Busfahrt (Buslinie 368 in ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 12:29

    POL-BO: Wohnungseinbruch in Bochum: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Hofstede an der Herner Straße in Höhe Freiligrathstraße am Mittwochnachmittag, 25. März, sucht die Polizei ein Täterduo. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf, durchwühlten die Räume und entkamen unerkannt. Eine 35-jährige Zeugin beobachtete, wie zwei Personen gegen 15 Uhr aus dem Mehrfamilienhaus flüchteten. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren