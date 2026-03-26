Polizei Bochum

POL-BO: Verstorbene Person: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht das Foto eines verstorbenen Mannes und bittet um Hinweise auf seine Identität. Es wird nicht von einer Straftat ausgegangen.

Ein Foto des Verstorbenen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/199074

Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt

Noch haben die Ermittlungen keine Hinweise auf die Identität des Mannes ergeben, jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Am 23. Februar (Montag) war der Mann in einem internistisch lebensgefährlichen Zustand in eine Herner Klinik gebracht worden - ein Rettungswagen hatte ihn zuvor im Bereich der Jobststraße 36 in Herne-Baukau in einer hilflosen Lage angetroffen und ins Krankenhaus gebracht.

Trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb der Mann am Folgetag. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat oder ein Fremdverschulden.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet die Bevölkerung jetzt unter der Telefonnummer 0234 909 4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise auf die Identität des Verstorbenen.

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